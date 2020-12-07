Убийство киевского музыканта Деревянко: задержали третьего подозреваемого

Житель Киева помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области.

Правоохранители задержали мужчину. По месту жительства задержанного полицейские провели обыск, во время которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 396 (сокрытие преступления) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что музыканта Александра Деревянко, пропавшего в Киеве еще 22 ноября, 5 декабря нашли убитым.

В прокуратуре отмечают, что согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина (деньги, 2 квартиры и другие материальные ценности), разработали преступный план его убийства.

По данным правоохранителей 22 ноября злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего, в доме, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушилы.

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