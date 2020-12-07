Трамп сообщил, что Джулиани заболел COVID-19

7 декабря, 2020, 11:06

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заразился коронравирусом

Об этом написал Трамп в Twitter.

"Руди Джулиани - безусловно лучший мэр в истории Нью-Йорка. Он неутомимо работает над тем, чтобы показать, что нынешние выборы явно были наиболее коррумпированными в истории США. Он сдал положительный тест на китайский вирус. Поправляйся скорее, Руди! А мы пока продолжим борьбу ", - написал Трамп.

После президентских выборов в США, победу на которых одержал демократ Джо Байден, Джулиани координирует адвокатов Трампа, которые пытаются обжаловать результаты выборов в отдельных штатах.

RudyGiuliani , by far the greatest mayor in the history of NYC , and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) In the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on !!!

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