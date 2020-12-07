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Espreso.tvМирТрамп сообщил, что Джулиани заболел COVID-19

Трамп сообщил, что Джулиани заболел COVID-19


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заразился коронравирусом

Об этом написал Трамп в Twitter.

"Руди Джулиани - безусловно лучший мэр в истории Нью-Йорка. Он неутомимо работает над тем, чтобы показать, что нынешние выборы явно были наиболее коррумпированными в истории США. Он сдал положительный тест на китайский вирус. Поправляйся скорее, Руди! А мы пока продолжим борьбу ", - написал Трамп.

После президентских выборов в США, победу на которых одержал демократ Джо Байден, Джулиани координирует адвокатов Трампа, которые пытаются обжаловать результаты выборов в отдельных штатах.

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