Стрельба на российско-украинской границе ФСБ убила штатского гражданина Украины, - СМИ

7 декабря, 2020, 17:45

На российско-украинской границе в ночь на 4 декабря, трое вооруженных людей якобы пытались прорваться из Украины на территорию России, работники ФСБ застрелили 27-летнего украинца

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в ночь на 4 декабря ФСБ застрелила жителя Сумской области Евгения Голубева. Он известен среди правоохранителей, поскольку был фигурантом нескольких уголовных дел.

Голубев фигурировал в делах о хулиганстве и разбое.

Как сообщают в издании, Голубев часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. Знакомые убитого рассказали, что Голубев неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

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"Несмотря на уголовное прошлое человека, работники федеральной службы безопасности России застрелили человека не представив никаких доказательств его агрессивного поведения во время задержания", - говорится в сообщении.

По данным издания, контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум - тепловизор. В случае задержания российскими пограничниками якобы легче предложить им деньги, чем устраивать стрельбу.

"Гражданин Украины Голубев, русский по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая раскрутка сценария героической операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность ФСБ за убийство гражданского лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре российские пограничники могут продемонстрировать оружие, якобы принадлежавшее Голубеву, или даже опубликовать фото его тела в военной форме.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что российские пограничники не смогли предоставить никаких подтверждений информации ФСБ о стрельбе на российско-украинской границе.

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