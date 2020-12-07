Степанов попросил США, чтобы Украина стала приоритетным кандидатом на получение вакцины от COVID-19

7 декабря, 2020, 22:26

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил в разговоре с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин рассмотреть Украину как приоритетного кандидата на получение вакцин от коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Квин заверила, что она сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки.

"Мы поддерживаем официальную позицию МЗ об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - отметила Квин.