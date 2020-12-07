Степанов: Минздрав закупил 66 тыс. тестов на антиген к COVID-19

7 декабря, 2020, 14:11

До конца года в Украине планируют приобрести 1,3 млн на антиген к COVID-19, 66 тыс. уже закуплено

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает ОПГ .

Степанов отметил, что в ноябре в украинские больницы было добавлено 15 тыс. коек с возможностью подачи кислорода.

По его словам, часть областей перевыполняют план по кроватям с кислородом, а часть недовыполняет. Среди последних Донецкая и Днепропетровская области.

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Глава Минздрава отметил, что за прошедшую неделю было закуплено 66 тыс. тестов на антиген. До конца года министерство закупит 1,3 млн таких тестов.

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