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Espreso.tvОбществоСовет ЕС не отреагировал на жалобу Венгрии на Украину по нацменьшинству в Закарпатье, - журналист

Совет ЕС не отреагировал на жалобу Венгрии на Украину по нацменьшинству в Закарпатье, - журналист


фото: reuters
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета ЕС пожаловался на ситуацию по нацменьшинствам в Украине

Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Глава МИД Венгрии поднял проблему венгерского нацменьшинства в Украине в Совете министров иностранных дел ЕС. Никто не отреагировал на это", - написал Йозвяк.

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  • Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
  • Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги.
  • 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
  • 2 декабря венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной".

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