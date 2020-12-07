Совет ЕС не отреагировал на жалобу Венгрии на Украину по нацменьшинству в Закарпатье, - журналист
7 декабря, 2020, 16:15
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета ЕС пожаловался на ситуацию по нацменьшинствам в Украине
Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"Глава МИД Венгрии поднял проблему венгерского нацменьшинства в Украине в Совете министров иностранных дел ЕС. Никто не отреагировал на это", - написал Йозвяк.
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the Hungarian foreign minister raised the issue of the Hungarian minority in #Ukraine at the EU foreign affair council today. no one else reacted to the point- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020
- Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
- Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги.
- 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
- 2 декабря венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной".
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