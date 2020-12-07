Совет ЕС не отреагировал на жалобу Венгрии на Украину по нацменьшинству в Закарпатье, - журналист

7 декабря, 2020, 16:15

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета ЕС пожаловался на ситуацию по нацменьшинствам в Украине

Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Глава МИД Венгрии поднял проблему венгерского нацменьшинства в Украине в Совете министров иностранных дел ЕС. Никто не отреагировал на это", - написал Йозвяк.

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