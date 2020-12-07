Штормовой ветер и морозы: прогноз погоды на 8 декабря от синоптика Натальи Диденко

7 декабря, 2020, 19:16

В Украине 8 декабря ожидается сильный мороз и штормовой ветер, местами осадки

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Сильный штормовой ветер охватил практически все наши области. Пока восточный антициклон самодовольно радуется своей власти, южная циклоничность не дремлет - пробирается в тыл антициклона", - сообщила Диденко.

Так, 8 декабря сухая погода ожидается в большинстве областей Украины, однако на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков.

Осадки могут днем достичь даже Винницкой и Киевской областей.

Во вторник ветер восточного и юго-восточного направлений в Украине будет порывистым, сильным, до штормовых порывов.

"Холодная воздушная масса арктического происхождения все еще остается над Украиной", - отметила синоптик.

Ближайшей ночью ожидается -5°C...-11°C, на Востоке -7°C...-14°C, в западных областях 0°C...-5°C, в южной части -2°C...-8°C, на юге Одесской области около 0°C.

Днем во вторник температура воздуха составит -1°C ...-5°C, на Западе и Юге от -2°C до +2°C, в Крыму и на Закарпатье +4°C...+8°C.

Наталья Диденко отметила, что в Киеве 8 декабря солнца меньше, облачность и влажность воздуха увеличится, днем возможна снежная небольшая морось.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, с сильными порывами.

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