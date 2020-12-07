СБУ в Полтавской области разоблачила руководителей одной из воинских частей на растрате 1 млн грн

7 декабря, 2020, 10:35

Служба безопасности Украины разоблачила руководство одной из воинских частей в Полтавской области на растрате 1 млн бюджетных средств при госзакупках обмундирования

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, должностные лица организовали сделку на приобретении защитных элементов военного обмундирования за безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более 1 млн гривен.

При этом отмечается, что фигуранты расследования присвоили "разницу" в 30% от суммы заключенного контракта с поставщиками.

Во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию по доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.

По информации ведомства, в настоящее время решается вопрос о сообщение фигурантам расследования о подозрении.

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