СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал "Л / ДНР"
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, киберспециалисты СБУ блокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, обслуживающих российский бизнес, который финансировал террористические организации "Л / ДНР".
Так, оперативники спецслужбы установили, что схему организовала группа местных жителей, среди которых были коммерсанты и ІТ-специалисты. Пять call-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.
Отмечается, что во время обысков в call-центрах правоохранители изъяли доказательства сотрудничества нелегальной структуры со страной-агрессором.
По информации ведомства, следователи СБУ в Одесской области начали уголовное производство в отношении всех организаторов схемы. Правоохранители также проверяют их возможную причастность к содействию деятельности спецслужб Российской Федерации на временно оккупированных территориях.
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