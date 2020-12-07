СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал "Л / ДНР"

7 декабря, 2020, 12:48

Служба безопасности Украины блокировала работу сети нелегальных call-центров, обслуживающих российский бизнес, который финансировал "Л / ДНР"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, киберспециалисты СБУ блокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, обслуживающих российский бизнес, который финансировал террористические организации "Л / ДНР".

Так, оперативники спецслужбы установили, что схему организовала группа местных жителей, среди которых были коммерсанты и ІТ-специалисты. Пять call-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.

Отмечается, что во время обысков в call-центрах правоохранители изъяли доказательства сотрудничества нелегальной структуры со страной-агрессором.

По информации ведомства, следователи СБУ в Одесской области начали уголовное производство в отношении всех организаторов схемы. Правоохранители также проверяют их возможную причастность к содействию деятельности спецслужб Российской Федерации на временно оккупированных территориях.

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