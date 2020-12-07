Рекордсмен сборной Украины Тимощук, который работает в "Зените", заразился коронавирусом
7 декабря, 2020, 13:36
Экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который работает в российском "Зените", получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.
Информации о самочувствии Тимощука пока нет. Однако известно, что последние матчи "Зенита" украинец пропустил именно из-за коронавируса.
Экс-капитан сборной Украины по футболу работает в России с 2017-го года. Тимощук является ассистентом главного тренера питерского "Зенита".
Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он является рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды.
- В марте Тимощук поделился фотографией, где он в маске и перчатках придерживается карантина.
- 20 мая стало известно, что украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб по окончании сезона.
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