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Espreso.tvОбщество"Ровно я шел по жизни": мэр Чернигова Атрошенко заявил о "равной" позиции для разговора "и с президентом, и с вором"

"Ровно я шел по жизни": мэр Чернигова Атрошенко заявил о "равной" позиции для разговора "и с президентом, и с вором"


фото: slovoidilo
Новоизбранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный жизненный путь позволяет одинаково общаться "и с президентом, и с вором"

Об этом он заявил во время выступления перед депутатами местного совета.

"Ровно я шел по жизни, и мне все равно с кем говорить. Если позиция равна, ты можешь говорить с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам, - ред.) - предъявите вы мне что-то", - заявил Атрошенко в зале.

Во время выступления новоизбранный мэр говорил по-русски.

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