"Ровно я шел по жизни": мэр Чернигова Атрошенко заявил о "равной" позиции для разговора "и с президентом, и с вором"

7 декабря, 2020, 18:21

Новоизбранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный жизненный путь позволяет одинаково общаться "и с президентом, и с вором"

Об этом он заявил во время выступления перед депутатами местного совета.

"Ровно я шел по жизни, и мне все равно с кем говорить. Если позиция равна, ты можешь говорить с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам, - ред.) - предъявите вы мне что-то", - заявил Атрошенко в зале.

Во время выступления новоизбранный мэр говорил по-русски.

Чернигов в надежных руках pic.twitter.com/N2asDhPNoX - Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

Напомним, в 2015 году кандидат от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", депутат Верховной Рады (внефракционный) Владислав Атрошенко выиграл выборы мэра Чернигова.

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