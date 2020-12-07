"Кровью умоетесь": Жириновский ответил на призыв Санду вывести войска РФ из Приднестровья угрозой утроить контингент
Об этом он заявил во время эфира на одном пропагандистском канале.
"Если будет попытка вывести наш "миротворческий контингент" - мы его удвоим или утроим. За счет чего? Там почти все с российскими паспортами. Там 250 тыс. граждан России. Мы их по Конституции должны защищать, но они и не просят. У них оружия достаточно", - сказал Жириновский.
Политик отметил, что на складе боеприпасов в селе Колбасна находятся "боеприпасы на всю Третью мировую войну в Европе". По его словам, ликвидация такого количества вооружения невозможна, так как от ударной волны "дрогнет вся Европа".
"Мы должны не только рассказывать, но предупреждать - не только не выведем, а в любой момент увеличим контингент миротворческих сил. Если хоть один солдат будет убит, вы все кровью умоетесь, не успеете добежать до кишиневского аэропорта, мы всех вас достанем", - сказал Жириновский.
Напомним, на территории Молдовы незаконно находятся до 2 тыс. российских "миротворцев". Военные якобы охраняют в Приднестровье советские арсеналы оружия. В то же время Россия должна была вывести "миротворцев" еще до 2004 года. После победы на выборах президента, Майя Санду потребовала их вывода.
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