.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvМир"Кровью умоетесь": Жириновский ответил на призыв Санду вывести войска РФ из Приднестровья угрозой утроить контингент

"Кровью умоетесь": Жириновский ответил на призыв Санду вывести войска РФ из Приднестровья угрозой утроить контингент


фото: duma.ru
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что если власти Молдовы попытаются вывести "миротворческий контингент" из Приднестровья, в ответ они его удвоят или утроят

Об этом он заявил во время эфира на одном пропагандистском канале.

"Если будет попытка вывести наш "миротворческий контингент" - мы его удвоим или утроим. За счет чего? Там почти все с российскими паспортами. Там 250 тыс. граждан России. Мы их по Конституции должны защищать, но они и не просят. У них оружия достаточно", - сказал Жириновский.

Политик отметил, что на складе боеприпасов в селе Колбасна находятся "боеприпасы на всю Третью мировую войну в Европе". По его словам, ликвидация такого количества вооружения невозможна, так как от ударной волны "дрогнет вся Европа".

"Мы должны не только рассказывать, но предупреждать - не только не выведем, а в любой момент увеличим контингент миротворческих сил. Если хоть один солдат будет убит, вы все кровью умоетесь, не успеете добежать до кишиневского аэропорта, мы всех вас достанем", - сказал Жириновский.

Напомним, на территории Молдовы незаконно находятся до 2 тыс. российских "миротворцев". Военные якобы охраняют в Приднестровье советские арсеналы оружия. В то же время Россия должна была вывести "миротворцев" еще до 2004 года. После победы на выборах президента, Майя Санду потребовала их вывода.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать