Премьер Румынии Орбан уходит в отставку, его партия проиграла выборы

7 декабря, 2020, 20:53

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что уходит с поста после парламентских выборов

Об этом сообщает Romania-Insider.

По словам Орбана, он не будет выдвинут на новый премьерский срок.

Он добавил, что присоединится к формированию будущей коалиции.

По результатам обработки 80% голосов избирателей оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии (PSD) выигрывает на парламентских выборах. PSD набрала 30% голосов на выборах, правящая Национальная либеральная партия пока получает 25%.