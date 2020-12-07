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Espreso.tvОбществоПремьер Румынии Орбан уходит в отставку, его партия проиграла выборы

Премьер Румынии Орбан уходит в отставку, его партия проиграла выборы

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что уходит с поста после парламентских выборов

Об этом сообщает Romania-Insider.

По словам Орбана, он не будет выдвинут на новый премьерский срок.

Он добавил, что присоединится к формированию будущей коалиции.

По результатам обработки 80% голосов избирателей оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии (PSD) выигрывает на парламентских выборах. PSD набрала 30% голосов на выборах, правящая Национальная либеральная партия пока получает 25%.

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