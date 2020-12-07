Последствия пандемии: авиакомпания Lufthansa сократит почти 30 тыс. сотрудников

Об этом сообщает DW .

До конца текущего года немецкая авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающаяся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек.

Объясняется это тем, что упал спрос на полеты из-за пандемии COVID-19. Именно поэтому сократили частоту рейсов, парк и персонал дочерние компании Lufthansa: Eurowings; Swiss; Austrian; Brussels Airlines.

Отмечается, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только до 2025 года.

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