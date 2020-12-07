.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирПоследствия пандемии: авиакомпания Lufthansa сократит почти 30 тыс. сотрудников

Последствия пандемии: авиакомпания Lufthansa сократит почти 30 тыс. сотрудников


фото: reuters
К концу года немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить 29 тыс. своих сотрудников в рамках мер по преодолению последствий пандемии коронавируса

Об этом сообщает DW .

До конца текущего года немецкая авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающаяся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек.

Объясняется это тем, что упал спрос на полеты из-за пандемии COVID-19. Именно поэтому сократили частоту рейсов, парк и персонал дочерние компании Lufthansa: Eurowings; Swiss; Austrian; Brussels Airlines.

Отмечается, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только до 2025 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 декабря, 2020 понедельник

6 декабря, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать