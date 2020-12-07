Последствия пандемии: авиакомпания Lufthansa сократит почти 30 тыс. сотрудников
7 декабря, 2020, 08:37
К концу года немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить 29 тыс. своих сотрудников в рамках мер по преодолению последствий пандемии коронавируса
Об этом сообщает DW .
До конца текущего года немецкая авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающаяся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек.
Объясняется это тем, что упал спрос на полеты из-за пандемии COVID-19. Именно поэтому сократили частоту рейсов, парк и персонал дочерние компании Lufthansa: Eurowings; Swiss; Austrian; Brussels Airlines.
Отмечается, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только до 2025 года.
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