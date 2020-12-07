Оккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе

7 декабря, 2020, 19:58

7 декабря на Донбассе российские оккупационные войска два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет.

Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb