Оккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе
7 декабря, 2020, 19:58
7 декабря на Донбассе российские оккупационные войска два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет.
Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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