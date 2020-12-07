Официальный курс: доллар подешевел еще на 15 копеек

7 декабря, 2020, 09:40

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 7 декабря 2020 года на отметке 28,29 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 4 декабря курс составлял 28,44 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 7 декабря установлен на уровне 34,39 грн / евро. По состоянию на 4 декабря курс составлял 34,40 грн / евро.

На наличном рынке 7 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,36, продают - по 28,43 грн.

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