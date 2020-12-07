Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" может перейти в "Ювентус"

7 декабря, 2020, 16:14

Туринский "Ювентус" интересуется правым защитником донецкого "Шахтера" Додо

Об этом сообщает Calciomercatoweb.it

Возможности 22-летнего Додо внимательно изучает генеральный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи. На ближайшем матче Лиги чемпионов "Интер" - "Шахтер", который состоится в Милане, будут присутствовать представители туринского клуба, которые будут следить за игрой Додо.

По информации источника, в "Ювентусе" готовы инвестировать 20 млн евро в трансфер Додо. В клубе обеспокоены, что в команде Андреа Пирло на позиции правого защитника только 29-летний Данило и 32-летний Хуан Куадрадо.

В этом сезоне Додо провел за "Шахтер" 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца составляет 10 млн евро, что является третьим показателем среди всех футболистов донецкого клуба.

25 мая стало известно, что Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ.

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