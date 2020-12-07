Ноябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений - служба ЕС по вопросам изменения климата
7 декабря, 2020, 16:36
Нынешний ноябрь был самым теплым за всю историю наблюдений, в Европе наблюдались самые высокие температуры от начала исследований
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на анализ температуры поверхности и воздуха, проведенный Службой по вопросам изменения климата Copernicus.
Исследование показало, что ноябрь 2020 года был на 0,77 градуса теплее, чем в среднем за 30 лет с 1981 по 2010 год.
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Средняя температура сентября-ноября в Европе была самой высокой за всю историю наблюдений.
C3S отмечает, что 2020 год приближается по показателям к 2016 году, который был самым теплым из когда-либо зарегистрированных.
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