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Espreso.tvЭкономикаНовая почта Глобал создала во Львове хаб для международных перевозок

Новая почта Глобал создала во Львове хаб для международных перевозок

Новая почта Глобал создала во Львове дополнительный хаб для международных перевозок и открыла вторую центральную сортировочную станцию

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

"В связи со значительным ростом объемов доставки Новая почта Глобал создала дополнительный хаб для международных отправлений во Львове: запустила чартерные рейсы во львовский аэропорт и открыла вторую центральную сортировочную станцию (ЦСС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что первый чартер из США прилетел во Львов в начале декабря. На его борту находились более 15 тыс. отправлений общим весом более 30 тонн.

Кроме того, отмечается, что компания планирует выполнять чартерные рейсы из Китая во Львов и Киев. В частности, 6 декабря в Борисполь уже прибыл рейс, на борту которого находилось 60 тыс. посылок из интернет-магазина Ali-Express. Вскоре ожидается прибытие еще двух рейсов, которые доставят около 20 тонн груза.

По словам СЕО Новая почта Глобал Юрия Беневитского, переориентация части логистических потоков ближе к западной границе была вызвана необходимостью сохранить скорость доставки при увеличении объемов посылок.

"Запустив чартерные рейсы и открыв новую ЦСС во Львове, мы фактически получили второй хаб для отправлений в/из Украины. В результате выигрывают наши клиенты - они смогут еще быстрее получать свои отправления из-за рубежа", - цитирует пресс-лужба слова Беневитского.

В пресс-службе отметили, что новая ЦСС заработала в ноябре. Она расположена на территории Львовского инновационного терминала Новой почты и способна обрабатывать до 30 тыс. отправлений в сутки. На сортировочной станции происходит таможенное оформление международных отправлений как на импорт, так и на экспорт. После растаможки все отправления сразу попадают на терминал Новой почты для доставки клиентам.

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