Новая почта Глобал создала во Львове хаб для международных перевозок

7 декабря, 2020, 16:45

Новая почта Глобал создала во Львове дополнительный хаб для международных перевозок и открыла вторую центральную сортировочную станцию

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

"В связи со значительным ростом объемов доставки Новая почта Глобал создала дополнительный хаб для международных отправлений во Львове: запустила чартерные рейсы во львовский аэропорт и открыла вторую центральную сортировочную станцию (ЦСС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что первый чартер из США прилетел во Львов в начале декабря. На его борту находились более 15 тыс. отправлений общим весом более 30 тонн.

Кроме того, отмечается, что компания планирует выполнять чартерные рейсы из Китая во Львов и Киев. В частности, 6 декабря в Борисполь уже прибыл рейс, на борту которого находилось 60 тыс. посылок из интернет-магазина Ali-Express. Вскоре ожидается прибытие еще двух рейсов, которые доставят около 20 тонн груза.

По словам СЕО Новая почта Глобал Юрия Беневитского, переориентация части логистических потоков ближе к западной границе была вызвана необходимостью сохранить скорость доставки при увеличении объемов посылок.

"Запустив чартерные рейсы и открыв новую ЦСС во Львове, мы фактически получили второй хаб для отправлений в/из Украины. В результате выигрывают наши клиенты - они смогут еще быстрее получать свои отправления из-за рубежа", - цитирует пресс-лужба слова Беневитского.

В пресс-службе отметили, что новая ЦСС заработала в ноябре. Она расположена на территории Львовского инновационного терминала Новой почты и способна обрабатывать до 30 тыс. отправлений в сутки. На сортировочной станции происходит таможенное оформление международных отправлений как на импорт, так и на экспорт. После растаможки все отправления сразу попадают на терминал Новой почты для доставки клиентам.

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