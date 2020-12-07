НБУ признал "Кредит Днепр" Ярославского банковской группой

7 декабря, 2020, 10:56

Национальный банк Украины признал "Кредит Днепр" украинского бизнесмена Александра Ярославского банковской группой

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, регулятор признал банковскую группу "Кредит Днепр" и согласовал ее ответственным лицом акционерное общество "Банк Кредит Днепр".

Отмечается, что кроме Банка Кридит Днепр в группу входят страховые компании "ИНГО", "ИНГО Жизнь", а также компания по управлению активами (КУА) "Геритидж инвестмент менеджмент", "Украинская металлургическая компания" и венчурный инвестиционный фонд "Смарт Капитал".

Контроллером банковской группы является Александр Ярославский.

В Пресс-служба заметили. что "Кредит Днепр" стала двадцать шестой признанной НБУ банковской группой.

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