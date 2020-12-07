Навредили стране на мировом рынке оружия: СБУ рассказала о расследовании госизмены, из-за которой обыскивали Укроборонпром

7 декабря, 2020, 21:03

В СБУ сообщили, что расследуют умышленное совершение некоторыми должностными лицами Укроборонпрома и Укрспецэкспорта государственной измены, а также, что к делу причастна иностранная компания "R"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины с августа текущего года проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"Речь идет об умышленном совершении отдельными должностными лицами государственных действий, направленных во вред государственным интересам Украины - в частности, в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что отечественный спецэкспортер привлек к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии компанию "R".

"Несмотря на наличие прямых оговорок и наличие негативного имиджа на рынке торговли вооружением, эта компания была привлечена и к уже действующим контрактам, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии", - сообщили в пресс-центре.

По предварительным данным, представителям иностранной компании передавалась служебная информация, которая содержит коммерческую тайну о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и одной из стран Южной Азии, условий возможных внешнеэкономических контрактов и переговоров.

Предварительно, представители компании "R" получали информацию, содержащую коммерческую тайну о состоянии сотрудничества Украины и страны Южной Азии. Вследствие привлечения компании "R", по данным СБУ, было фактически сорвано заключение ряда стратегических контрактов и созданы условия выхода на рынок вооружения товаров конкурентов.

"Отдельные должностные лица Укроборонпрома и Укрспецэкспорта сознательно скрывали и игнорировали письма государственных иностранных компаний, которые свидетельствовали о негативной репутации компании "R" и нецелесообразности сотрудничества с ней. А командование сухопутных войск иностранного заказчика в 2020 году вообще включило компанию "R" в черный список", - сообщили в СБУ.

В результате деятельности должностных лиц госкомпаний и компании "R" было снижено военно-техническое сотрудничество Украины с иностранным партнером, чем намерена воспользоваться Россия, что создает угрозу украинской нацбезопасности.

В спецслужбе добавили, что все фигуранты дела связаны между собой, поскольку раньше работали вместе в компании "R".

Сейчас продолжаются следственные действия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb