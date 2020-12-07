На Закарпатье депутаты от Партии венгров Украины ушли с первого заседания облсовета
7 декабря, 2020, 15:29
Депутаты из партии венгров Закарпатья КМКС демонстративно покинули сессионный зал и заявили, что не будут участвовать в голосовании за председателя облсовета
Об этом сообщает mukachevo.net.
"Из-за действий СБУ и на базе безосновательных обвинений представителей Партии венгров Закарпатья, из-за намерений запугать венгров Закарпатья, в знак протеста и осуждения того, что происходит, фракция КМКС участвовать в выборах руководства областного совета не будет", - заявил депутат от фракции КМКС Иосиф Борт .
Партия закарпатских венгров отказалась избирать председателя Закарпатского облсовета и покинула сессионный зал.
- Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги.
- 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
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2 ноября венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной".
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