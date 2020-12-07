На Закарпатье депутаты от Партии венгров Украины ушли с первого заседания облсовета

7 декабря, 2020, 15:29

Депутаты из партии венгров Закарпатья КМКС демонстративно покинули сессионный зал и заявили, что не будут участвовать в голосовании за председателя облсовета

Об этом сообщает mukachevo.net.

"Из-за действий СБУ и на базе безосновательных обвинений представителей Партии венгров Закарпатья, из-за намерений запугать венгров Закарпатья, в знак протеста и осуждения того, что происходит, фракция КМКС участвовать в выборах руководства областного совета не будет", - заявил депутат от фракции КМКС Иосиф Борт .