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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье депутаты от Партии венгров Украины ушли с первого заседания облсовета

На Закарпатье депутаты от Партии венгров Украины ушли с первого заседания облсовета


фото: mukachevo.net
Депутаты из партии венгров Закарпатья КМКС демонстративно покинули сессионный зал и заявили, что не будут участвовать в голосовании за председателя облсовета

Об этом сообщает mukachevo.net.

"Из-за действий СБУ и на базе безосновательных обвинений представителей Партии венгров Закарпатья, из-за намерений запугать венгров Закарпатья, в знак протеста и осуждения того, что происходит, фракция КМКС участвовать в выборах руководства областного совета не будет", - заявил депутат от фракции КМКС Иосиф Борт .

Партия закарпатских венгров отказалась избирать председателя Закарпатского облсовета и покинула сессионный зал.

  • Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги.
  • 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
  • 2 ноября венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной".

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