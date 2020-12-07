На Донетчине представитель омбудсмена подрался с охранником ресторана, чиновника временно отстранили

7 декабря, 2020, 15:18

Представитель омбудсмена Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником ресторана в гостиничном комплексе "Монарх"

Об этом сообщила уполномоченный от ВР по правам человека Людмила Денисова.

"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря 2020 года между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае", - написала Денисова.

По ее словам, сейчас Лисянский временно отстранен от работы до 21 декабря - до конца служебной проверки. По ее результатам к представителю омбудсмена будут приняты соответствующие меры.

Как сообщает издание "Новости Донбасса", конфликт между работником отеля и Лисянским мог возникнуть из-за отказа последнего покинуть ресторан в 22:00.

Также, видео инцидента опубликовал в своем Facebook член наблюдательного совета в Украинской ассоциации ресторанов Максим Служенко.