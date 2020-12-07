На Донбассе уже сутки сохраняется тишина

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

Ни один военнослужащий не пострадал.

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