МЗ впервые с августа зафиксировало спад заболеваний COVID-19

7 декабря, 2020, 09:41

Министерство здравоохранения сообщило о снижении заболеваемости коронавирусом впервые с августа

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 7 декабря сообщает 24 канал.

По его словам, сработали соблюдения противоэпидемиологических мероприятий и карантин выходного дня.

"За прошедшую неделю заболели более 89 тыс жителей Украины. Начиная с конца августа мы впервые получили уменьшение количества инфицированных по сравнению с прошлой неделей. Если на позапрошлой неделе, то есть с 23 по 29 ноября, у нас было 96 тыс 936 больных, то сейчас за неделю с 30 ноября по 6 декабря у нас 89 тыс 322 больных. То есть, почти на 7500 меньше ", - рассказал Степанов.

При этом, глава Минздрава отметил, что за неделю было сделано 279 тыс тестирований, что является таким же количеством, как и на позапрошлой неделе.

В Минздраве также заявили об уменьшении количества госпитализированных пациентов.

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