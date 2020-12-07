Минздрав: Украина закупит еще более 1 млн ПЦР-тестов на COVID-19
7 декабря, 2020, 20:17
Украина закупит 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19
Об этом сообщает пресс служба МЗ.
Соглашение между Министерством и UNICEF Ukraine подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine.
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"Вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых в рамках соглашения с World Health Organization Ukraine, мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины", - отметила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
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