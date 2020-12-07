Международные резервы Украины в ноябре сократились на $ 4,7 млн, - НБУ

7 декабря, 2020, 13:06

Международные резервы Украины по итогам ноября составили $ 26,1 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"По состоянию на 1 декабря 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 135, 7 млн долл. США (в эквиваленте). В ноябре они уменьшились на 4,7 млн долл. США (в эквиваленте) в результате погашения внешних и внутренних обязательства" обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства ", - говорится в сообщении.

В частности, валютные поступления в пользу правительства составляли $ 355, млн, в том числе $ 345, 5 млн - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил $ 319, 6 млн. Из этой суммы $ 245, 9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВДПБ номинированных в иностранной валюте, $ 72,5 млн - на выполнение обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ), остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в ноябре НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $ 87 млн. В то же время в отдельные дни, когда на рынке спорстеригалася избыточное предложение валюты, регулятор приобрел $ 41 млн. Отмечается, что последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями.

Также отмечается, что в связи с переоценкой финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют в прошлом месяце их стоимость увеличилась на $ 77,9 млн.

В пресс-службе добавили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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