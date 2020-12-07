Метеорологическая зима в Киеве наступила позже климатической нормы

7 декабря, 2020, 14:38

В Киеве наступила метеорологическая зима на 4 дня позже климатической нормы

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проанализировали, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени - 30 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0 ° С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице.

"Она пришла почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы", - говорится в сообщении.

Климатологи сообщили, что раннее в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году и 31 октября во 1988 году, а позже - 29 января в 2015 году.

При этом в прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

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