Киевстар информировать банки и МФО о замене SIM-карты: это позволит предотвратить мошенничества

7 декабря, 2020, 14:10

Киевстар запустил услугу SIM Check, которая будет информировать банки и микрофинансовые организации (МФО) о замене SIM-карты предоплаченной связи

Об этом сообщила пресс-служба Киевстар.

Согласно сообщению, в дополнение к услуге финансового скоринга Киевстар предлагает МФО и банкам проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи.

Так, финансовые учреждения смогут направить запрос по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн-кредит, или проводится другая финансовая операция. Киевстар проверяет, перевипускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что оператор соблюдает законы "О персональных данных" и "Об информации" и не передает информацию об абонентах третьим лицам. Банк или МФО получает только конкретный телеком-показатель - факт смены SIM-карты.

"Таким образом, добавляя полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, банк или МФО могут определить мошенническую операцию и заблокировать ее, и сохранить средства клиентов", - отметили в компании.

Кроме того, по словам директора по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Ильи Польшакова, благодаря SIM Check финансовые организации смогут точнее оценивать риски невозврата средств при оформлении кредита.

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