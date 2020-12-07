Киев подготовил логистическую базу для приема вакцины от коронавируса, - Кличко

7 декабря, 2020, 15:59

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Киев подготовил необходимую логистическую базу для транспортировки и хранения вакцины от коронавируса

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня все страны борются со стремительным распространением вируса. В частности, некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как нам известно, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем, но готовимся к этому", - цитирует издание слова Кличко.

По его словам, в Киеве есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, а медучреждения - самую процедуру вакцинации.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что в случае необходимости Киев готов приобрести дополнительное оборудование и провести для медработников обучение по вакцинации против коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb