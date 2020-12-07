Кулеба: перезагрузке судебной системы в Украине должны способствовать международные партнеры

7 декабря, 2020, 19:44

Международные партнеры Украины должны принимать участие в процессе перезагрузки судебной системы в Украине

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Atlantic Council, передает Интерфакс-Украина.

"Судебная система Украины требует полной перезагрузки, и международные партнеры страны также должны принимать участие в этом процессе, чтобы обеспечить ощутимые результаты и развеять любые возможные опасения относительно неправильного руководства. Было бы очень полезно, если бы новая администрация США взвесила и поддержала эти усилия" , - написал Кулеба в статье, размещенной на сайте Atlantic Council в понедельник.

Кулеба отметил, что заносчивость последнего нападения, связанного с решением КСУ, которым он практически отменил требование подавать электронные декларации, говорит о многом.

"Причина мне абсолютно понятна. Коррумпированная старая гвардия была недовольна электронными декларациями с самого начала. Но до тех пор, пока не последовало наказание, они не воспринимали электронные декларации как такие, которые представляют какую-то реальную опасность", - добавил министр.