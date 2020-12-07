Коронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировали 32 случая заражения

Госпитализированы девять человек из общего количества больных в сутки, еще 23 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. Во всех заболевших состояние здоровья удовлетворительное. У тех, кто лечится дома, наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 7 тыс. 900 человек, летальных случаев - 29.

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