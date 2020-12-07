Коронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировали 32 случая заражения
7 декабря, 2020, 11:33
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 32 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Госпитализированы девять человек из общего количества больных в сутки, еще 23 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. Во всех заболевших состояние здоровья удовлетворительное. У тех, кто лечится дома, наблюдается легкое течение болезни.
По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 7 тыс. 900 человек, летальных случаев - 29.
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