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Espreso.tvОбществоКоронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировали 32 случая заражения

Коронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировали 32 случая заражения


фото: reuters
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 32 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Госпитализированы девять человек из общего количества больных в сутки, еще 23 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. Во всех заболевших состояние здоровья удовлетворительное. У тех, кто лечится дома, наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 7 тыс. 900 человек, летальных случаев - 29.

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