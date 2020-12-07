Количество заявлений о домашнем насилии в Украине в этом году выросло более чем в полтора раза, - Нацполиция

7 декабря, 2020, 18:48

Украинцы в 2020 году подали в правоохранительные органы более 174 тыс. заявлений о домашнем насилии

Об этом в Нацполиции дали комментарий Общественному.

Как отметили правоохранители, за 10 месяцев 2020 года в Национальную полицию поступило 174 386 заявлений о совершении правонарушений и других действиях, связанных с домашним насилием.

Для сравнения, за весь 2019 год правоохранители получили 113 763 таких заявления.

Полицейские отметили, что 3 124 из этих заявлений подали дети. В прошлом году количество заявлений от детей было почти вдвое меньше - 1 517.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич заметил, что увеличение вызовов говорит о том, что люди стали больше доверять правоохранителям и не боятся обращаться за помощью.

"За 6 месяцев 2020 года полиция открыла около 900 уголовных производств по факту домашнего насилия и более 64 тыс. административных протоколов", - сообщил Фацевич.

За 10 месяцев этого года мобильными группами осуществлено 74,6 тыс. выездов на сообщения о фактах совершения домашнего насилия.

Как известно, сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность: штраф, исправительные работы или изолятор до 7 суток.

В случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК. Это грозит обидчикам общественными работами от 150 до 240 часов, арестом до шести месяцев или ограничением свободы до пяти лет, лишением свободы до двух лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb