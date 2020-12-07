Катастрофа самолета МАУ: украинское следствие до сих пор не получило материалов и доказательств от Ирана

7 декабря, 2020, 13:50

Следствие по авиакатастрофе самолета МАУ в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании дела

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны - эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы ", - сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Он отметил, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

Напомним, что Украина требовала от Ирана предоставления всей необходимой информации для полного и беспристрастного расследования сбивания самолета .

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