Карантин выходного дня и штрафы: Шмыгаль объяснил спад заболеваемости COVID-19

7 декабря, 2020, 13:03

Введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок повлияло на показатели заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента Зеленского сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 существенно уменьшилось. В общем с 30 ноября по 6 декабря было обнаружено 89 322 больных. Для сравнения, на позапрошлой неделе было 96936 больных.

По словам Шмыгаля, на эти показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и транспорте.

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