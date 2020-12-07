Кабмин подготовил порядок выплаты 8 тыс. грн помощи ФЛП: условия получения

7 декабря, 2020, 14:41

Кабинет министров подготовил и направил на согласование профсоюзам порядок обращения и предоставления в 2020 году единовременной материальной помощи ФОТ и наемным работникам в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина

Соответствующий документ опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно Порядку, выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании заявления, которое застрахованное лицо должно подать не позднее 21 декабря 2020 года включительно. Идентификация личности осуществляется с помощью квалифицированного электронной подписи, Bank ID, или другой достоверный способ идентификации личности, через государственный веб-портал электронных услуг "Действие". Заявление можно подать также через приложение "Дия".

В заявлении на выплату государственной помощи необходимо отметить паспортные данные, адрес места жительства, подтверждение соответствия лица критериям получения такой помощи, а также номер банковского счета по стандарту IBAN.

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