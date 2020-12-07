К юбилею: Google посвятил дудл украинской художнице Катерине Билокур

7 декабря, 2020, 17:11

Поисковая сеть Google посвятила праздничный дудл юбилею украинской художницы Катерины Билокур

Об этом сообщает Еспресо.TV.

120 лет назад (7 декабря 1900 года) в селе Богдановка Полтавской губернии родилась украинская художница Катерина Билокур.

Билокур является представительницей так называемого наивного искусства - группы художников, которые не получили профессионального образования, но стали частью художественного процесса. Это придало их работам самобытность и свободу от устоявшихся правил.

Как известно, Билокур начала рисовать с ранних лет, но родители не одобряли и запрещали это занятие. Девушке приходилось тайно заниматься любимым делом, используя для этого полотно и уголь.

То есть, художественным мастерством Билокур овладела самостоятельно.

В 1940 году состоялась первая выставка ее картин в Полтавском доме народного творчества, которая имела большой успех. В 1949 году она становится членом Союза художников Украины.

В дальнейшем выставки художницы проходили в разных городах Украины, а три картины - Царь-Колос, Березка и Колхозное поле попали в экспозицию советского искусства на Международной выставке в Париже в 1954 году.

Известно, что ее работами восхищался даже выдающийся художник Пабло Пикассо.

Поэтому ко дню рождения мастера поисковик Google создал тематическую картинку - дудл.

На украинской стартовой странице Google появилась открытка с изображением художницы. На дудл изображена сама Катерина с кистью у мольберта, а вокруг - цветы в стиле картин художницы.

Фото - дудл Google

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb