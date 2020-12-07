Госпотребслужба: 20-30% заражений коронавирусом происходит в транспорте

7 декабря, 2020, 13:21

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в транспорте происходит в 30% случаев инфицирования коронавирусом

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает " РБК-Украина ".

"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирование происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте" , - пояснил Рубан.

Отметим, что Рубан считает единственным вариантом сдерживания ситуации введение локдауна.

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