Госгеокадастр ликвидируют в течение двух месяцев, - Лещенко

7 декабря, 2020, 16:26

По словам председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадарсту Романа Лещенко, ведомство будет ликвидировано в течение двух месяцев

Об этом пишет Экономическая правда.

По словам Лещенко, соответствующий приказ во исполнение постановления Кабинета министров был подписан 24 ноября.

"Установить срок заявления кредиторами требований в территориальные органы ликвидируемого Госгеокадастра, два месяца со дня опубликования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица в порядке, определенном действующим законодательством", - говорится в приказе.

Отмечается, что в результате будут образованы территориальные органы Госгеокадастра как структурные подразделения аппарата Госгеокадастра.

"Это одна из крупнейших в истории Украины реорганизаций ведомства. Она позволит сэкономить 1,5 млрд грн средств и направить их на оцифровку реестров и услуг в сфере земельных отношений", - заявил Лещенко.

Напомним, что Держгеокадастр с 19 ноября 2020 года начал передачу земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов с государственной в коммунальную собственность. К концу года, во исполнение указа президента от 15 октября, территориальным громадам планируется передать более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель.

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