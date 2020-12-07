Германия выделила на План действий Совета Европы для Украины 1 млн евро

7 декабря, 2020, 21:44

Германия сделала взнос в размере 1 млн евро в реализацию Плана действий Совета Европы для Украины

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"7 декабря Постоянный представитель ФРГ при Совете Европы, посол Рольф Мафаель и заместитель Генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттани-Драгони подписали договор, по которому Германия второй раз подряд вносит значительный вклад в реализацию Плана действий Совета Европы для Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что взнос в размере 1 млн евро, сделанный в 2019 году, стал крупнейшим вкладом в План действий по сравнению со случаями других стран.

"В 2019 году Германия добровольно предоставила 1 млн евро на поддержку Плана, что стало самым большим вкладом, который Германия когда-либо делала в подобных планах действий Совета Европы в других странах", - сообщили в посольстве.

В дипведомстве также отметили, что нынешнее утверждение дальнейшей поддержки Украины произошло через несколько недель после перехода председательства в Комитете министров Совета Европы к Германии.

"На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", - сказала посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

План действий Совета Европы для Украины 2018-2022 гг. - совместная инициатива Совета Европы и украинских государственных органов, направленная на поддержку Украины в реформировании законодательства, институтов и приведении деятельности к европейским стандартам в области прав человека, верховенства права и демократии.

План действий также призван поддержать Украину в выполнении обязательств государства-члена Совета Европы.

1 млн евро на План действий Совета Европы для. Посол Анка Фельдгузен: "На посту председателя Комитета министров Совета Европы ... Опубликовано Посольство Германии в Киеве / Deutsche Botschaft Kiew Понедельник, 7 декабря 2020 г.

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