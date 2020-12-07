Фундация DEJURE - экстремистская организация из-за требования наказать судью, который сел нетрезвым за руль, - Маселко

7 декабря, 2020, 21:46

Фундация DEJURE и "Центр противодействия коррупции" могут быть признані экстремистскими организациями из-за того, что они требовали наказать судью Шестого апелляционного суда Константина Бабенко

Об этом сообщил член правления общественной организации "Фундация DEJURE" Роман Маселко в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Нас дословно назвали не террористами, а экстремистскими организациями. И сообщили, что уже заявления соответствующие предоставлены, чтобы Фонд DEJURE и Центр противодействия коррупции были признаны экстремистскими организациями. Когда же я спросил, куда вы обратились, мне сообщили, что заявления уже о преступлении поданы, вас уже будут скоро допрашивать, тогда и узнаете. Но действительно ключевое, из-за чего это произошло. Год назад, 7 декабря 2019 года судья Административного апелляционного суда Константин Бабенко сел пьяным за руль. Его увидели полицейские, ему посигналили остановиться, он не остановился, от них бежал, создавал аварийные ситуации. Доехал к себе домой в элитный жилой комплекс в центре Киева и только там его удалось догнать. И когда он вышел из-за руля оказалось, что он еле на ногах стоит, он еле говорит, он был довольно сильно пьян. И утверждал, что он судья, его вообще нельзя задерживать: "что вы от меня хотите, я хоть убью кого-то здесь на месте, меня, все равно, не имеете е права задерживать, потому что Конституция - так прямо и говорил. Понятно, что это очевидное нарушение всех правил и норм, поэтому мы подали жалобу в Высший совет правосудия. За это должны были бы его немедленно уволить. Но уже год прошел, хотя закон дает 60 дней на рассмотрение таких жалоб, но до сих пор это решение не принято. Там уже допросили всех полицейских, каких могли, все возможные свидетели, доказательства, видео это просматривали, но до сих пор решения нет. Более того, это заседание сделали закрытым. То есть никто, журналисты например, туда попасть не могут. И я не имею права, по идее, рассказывать, что там происходит. Вот такой абсурд", - отметил Маселко.



Роман Маселко также пояснил, что "очень важно понимать, что каждый месяц мы с вами - налогоплательщики - платим этому судье больше 200 тыс. грн зарплаты за то, что он пьяным разъезжает и не считается ни с чем".



На вопрос Василия Зимы, почему же решение ВСП в отношении судьи Бабенко еще не было принято, Маселко ответил: "Вопрос о наказании данного судьи решают его же коллеги - такие же судьи. Кстати, членом Высшего совета правосудия, является коллега господина Бабенко Светлана Шелест. Она сейчас не рассматривает это дело, она в другой коллегии. Но она члена Высшего совета правосудия, а это орган, который решает все вопросы относительно судей: их назначать, увольнять, наказывать, или продвигать. Кстати, адвокатом господина Бабенко является Ростислав Кравец, который засветился на известных пленках Вовка (ред. председатель Окружного административного суда г. Киева). Корень зла в том, что очищать каким-то образом судебную власть, борьбой с такими явлениями, как "кривосудие", коррупция, такими вот пьяными водителями и безнаказанностью, занимается Высший совет правосудия, который состоит из таких же судей. Поэтому гражданское общество, эксперты, МВФ, ЕС - все кричат, что в первую очередь надо обеспечить добросовестный состав Высшего совета правосудия и только после этого эта круговая порука может быть разорвана. Поэтому ключ проблемы в Высшем совете правосудия, и кейс Бабенко - лишь один из тысяч доказательств, что все так будет продолжаться, пока будет в таком составе и так избираться Высший совет правосудия".

Стоит отметить, что сегодня, 7 декабря, состоялось заседание ВСП, где рассматривали жалобу на Бабенко. Однако никакого решения не было принято, поскольку члены ВСП пожелали, чтобы судья лично пришел на заседание и дал объяснения. Сегодня также был заслушан полицейского, который преследовал и останавливал авто Бабенко. Он подтвердил, что за рулем был именно судья.

Адвокат Бабенко Ростислав Кравец на заседании ВСП заявил, что его клиент не нарушал никаких правил и законов, а также утверждал, что был трезв.

Несмотря на показания полицейского, члены ВСП не вынесли никакого решения, поскольку пожелали, чтобы Бабенко лично пришел и дал объяснение. В следующий раз его дело будет рассматриваться 21 декабря.

Напомним