Еще за полчаса до решения суда полицейские знали, что повезут Антоненко обратно в СИЗО, - Тетерев

7 декабря, 2020, 20:37

Полицейские знали еще за полчаса до того, как судьи приняли решение оставить ветерана русско-украинской войны Андрея Антоненко под стражей, что повезут его назад в СИЗО

Об этом сообщил активист, народный депутат VIII созыва Андрей Тетерук в Большом эфире Василия Зимы на телеканале "Еспресо".



"Сегодня Оксана Кричинская обратила внимание, что полицейские знали за полчаса до того, как судьи ушли в совещательную комнату, что они будут отвозить Андрея Антоненко назад в следственный изолятор. Это свидетельствует о том, что решение было принято заранее и проходила очередная имитация правосудия, что не может не беспокоить. Таким образом мы возвращаемся в условный 37-й год прошлого века, когда сталинские тройки просто замучивали людей до смерти, а потом, во время оттепели, им выдавали справки, что они были помилованы, что репрессии были применены к ним незаконно. Это слабое утешение для нас, когда мы находимся в XXI веке", - сообщил екснардеп.



Андрей Тетерук также добавил: "Очень интересно, кстати, всем тем, кто наблюдает за тем, как вершится правосудие в нашей стране, слушать, что говорят прокуроры во время судебных заседаний. Это на самом деле признак того, что у нас глубокие системные проблемы в правоохранительной деятельности, так как уровень подготовки прокуроров, уровень их профессионального углубления в это дело свидетельствует, что у нас нет профессиональных прокуроров. У нас прокуроры уровня "чего изволите", которые просто берут под козырек, пытаясь удержать свою позицию, просто миксуя даже набор слов. Видно, что судьи, пытаясь уточнить тот или иной факт, даже судьи озадачены тем, что им говорят прокуроры. Но очевидно, что они, все же, оставляют Андрея за решеткой потому, что имеют очевидное какое-то давление на них".