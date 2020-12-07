Двум напавшим на лидера одесского "Автомайдана" Устименко присудили 4 года условно

7 декабря, 2020, 15:43

Одесский суд признал виновными в покушении на убийство главы одесского ВО "Автомайдан" Виталия Устименко Станислава Руденко и Юрия Гаврилюка и приговорил к 4 годам с испытательным сроком в 2 года

Об этом сообщает Hromadske.

"Судьи отметили, что в этом деле был "военный синдром", поскольку обвиняемые являются ветеранами боевых действий, и пожелали осужденным "вернуться к мирной жизни и в дальнейшем служить Родине".

Устименко подчеркнул "внезапное хулиганство по непонятным мотивам" и добавил, что будет обжаловать решение суда.

Напомним, в феврале 2018-го несколько титушек избили активиста Автомайдана Виталия Устименко и активиста гражданского сектора Евромайдана Олега Слабоспицкого в Соломенском районном суде Киева. Это произошло после того, как суд принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки.