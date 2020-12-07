Двум напавшим на лидера одесского "Автомайдана" Устименко присудили 4 года условно
Об этом сообщает Hromadske.
"Судьи отметили, что в этом деле был "военный синдром", поскольку обвиняемые являются ветеранами боевых действий, и пожелали осужденным "вернуться к мирной жизни и в дальнейшем служить Родине".
Устименко подчеркнул "внезапное хулиганство по непонятным мотивам" и добавил, что будет обжаловать решение суда.
Напомним, в феврале 2018-го несколько титушек избили активиста Автомайдана Виталия Устименко и активиста гражданского сектора Евромайдана Олега Слабоспицкого в Соломенском районном суде Киева. Это произошло после того, как суд принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки.
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