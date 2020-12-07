Давосский форум планируется провести в Сингапуре из-за COVID-19
7 декабря, 2020, 19:18
Организаторы Всемирного экономического форума перенесли саммит из Швейцарии в Сингапур из-за коронавируса
Об этом сообщает сайт форума.
Он пройдет с 13 по 16 мая 2021 года.
"Специальное мероприятие в 2021 году будет местом для встреч лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества впервые после начала глобальной пандемии", - заявил основатель форума Клаус Шваб.
"Давосская неделя" запланирована с 25 по 29 января 2021 года в онлайн-формате.
Организаторы ожидают, что в 2022 году форум вернется в Швейцарию.
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