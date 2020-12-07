Давосский форум планируется провести в Сингапуре из-за COVID-19

7 декабря, 2020, 19:18

Организаторы Всемирного экономического форума перенесли саммит из Швейцарии в Сингапур из-за коронавируса

Об этом сообщает сайт форума.

Он пройдет с 13 по 16 мая 2021 года.

"Специальное мероприятие в 2021 году будет местом для встреч лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества впервые после начала глобальной пандемии", - заявил основатель форума Клаус Шваб.

"Давосская неделя" запланирована с 25 по 29 января 2021 года в онлайн-формате.

Организаторы ожидают, что в 2022 году форум вернется в Швейцарию.