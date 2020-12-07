ЧМ-2022: результаты жеребьевки квалификационного раунда
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй - сыграет в стыковых матчах.
Первые матчи квалификации состоятся уже в марте 2021-го года. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря в 2022-м году.
Квалификация ЧМ-2022
Группа A
1. Португалия
2. Сербия
3. Ирландия
4. Люксембург
5. Азербайджан
Группа B
1. Испания
2. Швеция
3. Греция
4. Грузия
5. Косово
Группа C
1. Италия
2. Швейцария
3. Северная Ирландия
4. Болгария
5. Литва
Группа D
1. Франция
2. Украина
3. Финляндия
4. Босния и Герцеговина
5. Казахстан
Группа E
1. Бельгия
2. Уэльс
3. Чехия
4. Беларусь
5. Эстония
Группа F
1. Дания
2. Австрия
3. Шотландия
4. Израиль
5. Фарерские острова
6. Молдова
Группа G
1. Нидерланды
2. Турция
3. Норвегия
4. Черногория
5. Латвия
6. Гибралтар
Группа H
1. Хорватия
2. Словакия
3. Россия
4. Словения
5. Кипр
6. Мальта
Группа I
1. Англия
2. Польша
3. Венгрия
4. Албания
5. Андорра
6. Сан-Марино
Группа J
1. Германия
2. Румыния
3. Исландия
4. Северная Македония
5. Армения
6. Лихтенштейн
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb