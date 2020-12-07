ЧМ-2022: результаты жеребьевки квалификационного раунда

7 декабря, 2020, 19:47

Сборная Украины по футболу попала в группу D квалификационного раунда чемпионата мира-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй - сыграет в стыковых матчах.

Первые матчи квалификации состоятся уже в марте 2021-го года. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря в 2022-м году.

Квалификация ЧМ-2022

Группа A

1. Португалия

2. Сербия

3. Ирландия

4. Люксембург

5. Азербайджан

Группа B

1. Испания

2. Швеция

3. Греция

4. Грузия

5. Косово

Группа C

1. Италия

2. Швейцария

3. Северная Ирландия

4. Болгария

5. Литва

Группа D

1. Франция

2. Украина

3. Финляндия

4. Босния и Герцеговина

5. Казахстан

Группа E

1. Бельгия

2. Уэльс

3. Чехия

4. Беларусь

5. Эстония

Группа F

1. Дания

2. Австрия

3. Шотландия

4. Израиль

5. Фарерские острова

6. Молдова

Группа G

1. Нидерланды

2. Турция

3. Норвегия

4. Черногория

5. Латвия

6. Гибралтар

Группа H

1. Хорватия

2. Словакия

3. Россия

4. Словения

5. Кипр

6. Мальта

Группа I

1. Англия

2. Польша

3. Венгрия

4. Албания

5. Андорра

6. Сан-Марино

Группа J

1. Германия

2. Румыния

3. Исландия

4. Северная Македония

5. Армения

6. Лихтенштейн

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