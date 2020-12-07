Чернобыльская зона получит покрытие мобильной связью 2G и 4G, - Министерство охраны окружающей среды

7 декабря, 2020, 16:43

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сообщил, что Чернобыльская зона получит покрытие мобильной связью, без которого раньше сложно было работать пожарным при тушении пожаров в отдаленных районах

Об этом он сообщил в Facebook.

"Отныне 70% территории будет охвачено связью в стандарте 2G и еще 45% территории будет иметь 4G покрытие. Недавно на территории зоны отчуждения была установлена базовая станция", - отметил Абрамовский.

Читайте также: Кроме Теремков: 4G появился на всех станциях Киевского метрополитена, - Минцифры

Он отметил, что мобильное покрытие будет удобным для туристов, посещающих Чернобыльскую зону. Также связь и интернет будут помогать мониторить пожарную безопасность в зоне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb