Бывший бездомный в Канаде заболел окопной лихорадкой
7 декабря, 2020, 09:47
В Канаде бывший бездомный заболел окопной лихорадкой времен Первой мировой войны
Об этом сообщает The Guardian .
Сейчас окопная лихорадка считается редкой болезнью. Ее расцвет пришелся на времена Первой мировой войны.
Мужчину доставили в больницу, где ему поставили диагноз, а также обнаружили, что болезнь дала осложнение на сердце.
В больнице сообщили, что за этот год это уже четвертый случай заболевания окопной лихорадкой - при этом, у одного из больных она спровоцировала кровоизлияние в мозг, в результате чего наступил паралич.
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