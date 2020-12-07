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Espreso.tvМирБывший бездомный в Канаде заболел окопной лихорадкой

Бывший бездомный в Канаде заболел окопной лихорадкой


фото: reuters
В Канаде бывший бездомный заболел окопной лихорадкой времен Первой мировой войны

Об этом сообщает The Guardian .

Сейчас окопная лихорадка считается редкой болезнью. Ее расцвет пришелся на времена Первой мировой войны.

Мужчину доставили в больницу, где ему поставили диагноз, а также обнаружили, что болезнь дала осложнение на сердце.

В больнице сообщили, что за этот год это уже четвертый случай заболевания окопной лихорадкой - при этом, у одного из больных она спровоцировала кровоизлияние в мозг, в результате чего наступил паралич.

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