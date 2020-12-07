Байден может выдвинуть на должность главы Минздрава генпрокурора Калифорнии

7 декабря, 2020, 10:26

Следующий президент США Джо Байден планирует назначить главой Минздрава генпрокурора Калифорнии, бывшего конгрессмена Хавьера Бесерра

Об этом сообщает New York Times, передает " Интерфакс-Украина ".

Источники рассказали изданию, что Бесерра стал явным кандидатом на должность руководителя МОЗ только в последние несколько дней. Хотя Бесерра, который занимался вопросами уголовного правосудия, иммиграционной и налоговой политики, более рассматривался как кандидат на пост генпрокурора США.

Также он прослужил 12 терминов в Конгрессе, представляя Лос-Анджелес, а в 2017 году стал генеральным прокурором Калифорнии.

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