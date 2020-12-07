7 декабря, 2020, 23:18

Астронавтка NASA Кейт Рубинс собрала на борту Международной космической станции первый урожай редиса - 20 растений, которые отправят на Землю в 2021 году

Об этом сообщает сайт NASA .

Эксперимент с растениями Plant Habitat-02 (PH-02) является первым случаем, когда NASA выращивает редис в лаборатории на орбите Земли. Редис выбрали для эксперимента, поскольку ученые хорошо изучили это растение и оно вызревает за 27 дней.

"Выращивание ассортимента культур помогает нам определить, какие растения хорошо растут в условиях микрогравитации и предложить лучший сорт и питательный баланс для астронавтов, которые выполняют долгосрочные миссии", - рассказала руководитель программы NASA APH в Космическом центре имени Кеннеди Николь Дюфур.

Во время роста в космической среде редис нуждался в незначительном внимании от экипажа.

В рамках эксперимента исследователи также выращивают на Земле контрольную популяцию редиса, которую будут сравнивать с космическими образцами.

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