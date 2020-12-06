Из-за санкций Вексельберг не может снять деньги со своего счета в Швейцарии, - Tages-Anzeiger

6 декабря, 2020, 10:14

Швейцарский банк Julius Baer не предоставляет российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу доступа к активам

В качестве пояснения финучреждение ссылается на международные санкции, введенные правительством Соединенных Штатов Америки с начала российского вторжения в Украину. Предприниматель судился с банком, но суд принял сторону ответчика, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на газету Tages-Anzeiger (Цюрих).

Иск подавался зарегистрированной на Кипре компанией Вексельберга Lamesa Holding.

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Средства срочно нужны ему для выплаты заемных $ 160 млн.

По данным издания, бизнесмен намерен обжаловать принятое не в его пользу судебное решение.

Напомним, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг оказывал финансовую поддержку Дональду Трампу и имел связи с его адвокатом Майклом Коэном.

В деловом мире Вексельберг считается "крестным отцом" совладельца группы "Альфа" Михаила Фридмана. Оба являются выходцами из Западной Украины. Вексельберг родился в Дрогобыче, Фридман - во Львове.

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