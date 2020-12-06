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Espreso.tvМирИз-за санкций Вексельберг не может снять деньги со своего счета в Швейцарии, - Tages-Anzeiger

Из-за санкций Вексельберг не может снять деньги со своего счета в Швейцарии, - Tages-Anzeiger


фото: polit.ru
Швейцарский банк Julius Baer не предоставляет российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу доступа к активам

В качестве пояснения финучреждение ссылается на международные санкции, введенные правительством Соединенных Штатов Америки с начала российского вторжения в Украину. Предприниматель судился с банком, но суд принял сторону ответчика, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на газету Tages-Anzeiger (Цюрих).

Иск подавался зарегистрированной на Кипре компанией Вексельберга Lamesa Holding.

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Средства срочно нужны ему для выплаты заемных $ 160 млн.

По данным издания, бизнесмен намерен обжаловать принятое не в его пользу судебное решение.

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